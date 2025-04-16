Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gece saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

Dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.