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Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajı

12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaşan Mansur Yavaş, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Güncel
  • 16.04.2025 12:18
  • Giriş: 16.04.2025 12:18
  • Güncelleme: 16.04.2025 12:24
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gece saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

Ekrem İmamoğlundan Sırrı Süreyya Öndere geçmiş olsun mesajı
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