Mansur Yavaş'tan soruşturmalara ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ABB'nin konser harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanlığından soruşturma izin talebi kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı, harcamalarda usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz çorba ikramı da, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmalara dâhil edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında başlatılan konser soruşturması ardından "ücretsiz çorba" dağıtımının da soruşturmalara dahil edilmesine tepki gösterdi.

Yavaş, hukuk vurgulu açıklamasında; "Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Bizim, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır" dedi.

"KAPSAMLI AÇIKLAMAYI YARIN YAPACAĞIM"

Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Yavaş, şunları söyledi:

“Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Bizim, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz. Daha kapsamlı açıklamayı ise pazartesi günü (yarın) kamuoyuyla paylaşacağım.”