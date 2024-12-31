Mansur Yavaş'tan sosyal destek açıklaması

Sosyal destek ile Ankara'da vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedf edinen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 14 bin 507 aileye 16 kez toplam 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında kantin desteği sağladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Ankara’da çocuklarımızın yüzü gülsün, hiçbir evladımız ihtiyaçlarıyla baş başa kalmasın diye çalışmaya devam ediyoruz. Sosyal destek alan 14 bin 507 ailemizin 17 bin 725 çocuğu için toplamda 19 milyon 497 bin 500 TL tutarında 16. kez kantin desteği sağladık.Bizim önceliğimiz, her çocuğun eşit şartlarda eğitim alması, ihtiyaçlarının karşılanması ve hayallerine korkusuzca ulaşabilmesidir. Çocuklarımız için aydınlık bir gelecek inşa etmeye kararlıyız."