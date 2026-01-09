Mansur Yavaş'tan 'su krizine' ilişkin açıklama

Ankara’da son günlerde tartışma konusu olan su kriziyle ilgili ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, son 50 yılın en büyük kuraklığının yaşandığını belirtti. Ankara’nın 200 günlük suyunun kaldığını söyleyen Yavaş, bu hafta sonu itibariyle bir süre kesinti yapılmayacağını, yağış olursa böyle devam edeceklerini dile getirdi.

Yavaş, Devlet Su İşleri tarafından yürütülen ve Ankara’nın 2050’ye kadar su ihtiyacını karşılayacağı belirtilen Gerede Projesi’nin tamamlanamadığını, yeni bir su kaynağı tahsisinin de yapılmadığını söyledi.

Barajlardan kişi başına düşen günlük su miktarının 55 litreye kadar gerilediğini kaydeden Yavaş, “1994’te nüfus 3 milyonken barajlara gelen su 130 milyon metreküptü. Bugün nüfus 6 milyona yaklaştı ama gelen su 110 milyon metreküp” dedi.

“KURAKLIK OLMASA BİLE 2029’DA SU YETMEYECEK”

Göreve geldikten sonra 2054 Master Planı’nı hazırladıklarını anlatan Yavaş, DSİ’ye defalarca yazı yazarak yeni su kaynakları talep ettiklerini ancak somut bir yanıt alamadıklarını söyledi. “Kuraklık olmasa bile 2029’da Ankara’da su yetmeyecek” diyen Yavaş, Kesikköprü Barajı’ndan su talebinin de elektrik üretimi gerekçesiyle karşılanmadığını aktardı.

DİP SUYU VE GEÇİCİ ÇÖZÜMLER

Yağış olmaması ihtimaline karşı Çamlıdere Barajı’nda dip suyu alınması için ağustos ayında ihale açtıklarını belirten Yavaş, yüksek maliyetler nedeniyle sürecin uzadığını, üçüncü dubanın bu hafta devreye gireceğini söyledi. Yavaş, “Yağış olmazsa Ankara’nın 200 günlük suyu var. 200 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçer” dedi.

“HALKI SUSUZ BIRAKMIYORUZ”

Ankara’da iddia edildiği gibi yaygın bir susuzluk olmadığını savunan Yavaş, geçen yıla kıyasla yüzde 6 daha az su verildiğini, gece kesintilerinin ise yüksek kotlara su ulaşabilmesi için yapıldığını ifade etti. Su sıkıntısının daha çok yüksek kotlarda, deposu veya hidroforu olmayan binalarda yaşandığını söyledi.

ALTYAPI VE BORU TARTIŞMASI

Boru hatlarına ilişkin eleştirilerle ilgili konuşan Yavaş, önceki dönemde Kesikköprü hattında kullanılan CTP boruların sorunlu olduğunu, tüm hattın yenilenmesinin ise yaklaşık 30 milyar liralık maliyet anlamına geldiğini belirtti. “Arızalı olmayan boruları değiştirdiğinizde Sayıştay hesabını sorar” dedi.

“GEREDE’DEN SU GELMEZSE TABLO DEĞİŞMEZ”

Yavaş, alınan tüm önlemlere rağmen kalıcı çözümün Gerede Projesi’nden düzenli su temini olduğunu vurguladı. “Gerede’den su gelmezse 200 gün sonra Ankara susuz kalır” diyen Yavaş, uzun vadede deniz suyunun arıtılmasının dahi gündeme gelebileceğini söyledi.

Hafta sonu itibarıyla yağışların etkisiyle geçici olarak kesinti yapılmayacağını belirten Yavaş, “Eğer yağışlar devam ederse kesintisiz devam ederiz. Ama susuzluk olursa bu sadece belediyeyi değil, herkesi vurur” ifadelerini kullandı.