Mansur Yavaş'tan su krizine ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte su krizine ilişkin açıklama yapıyor.

Mansur Yavaş, açıklamasında, "Dünyanın içinden geçtiği süreç sıradan bir kuraklık değil. Akdeniz Havzası, Türkiye'nin de içinde olduğu bu kuşak dünyada en hızlı kuruyan bölge haline geldi. Buharlaşma artıyor, yer altı suları çekiliyor. Bu küresel tablo Elazığ'ı, Kayseri'yi, Konya'yı ve Ankara'yı da vuruyor. Ankara en kurak dönemini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Ankara'nın 200 günlük suyu var demiştim. 200 gün dediğinizde göz açıp kapatıncaya kadar geçer" vurgusunu yapan Yavaş, "Bu süreçte de ciddi miktarda tasarruf ettik. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi zaman zaman siyasiler var olan suyun musluklara ulaştırılamadığı gibi saçma sapan konuşmalar yapıyorlar. Dezenformasyon yapıyorlar" dedi.

"Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Ankara su açısından fakirleşti. 6 milyona yaklaşan bir şehir ve daha az gelen su... 2050'ye kadar yetecek dediğiniz baraja damla su gelmiyor. Elbette tedbir alıp projeler yapıyoruz. Bu mecralarda özellikle her gün kuraklık Türkiye'yi vurdu diye haber yapan AA, konu Ankara olunca başka tablo çiziyor."

"SU KESİNTİSİ ÇOK AZ"

"Bütün amaç başarılı olan CHP’li belediyelere operasyon" diyen Yavaş, "Belediye Meclis toplantısında sordum. Kaçınızın suyu kesildi dedim. 7 kişi çıktı. Su kesintisi çok az. Bizim görevimiz gerçeği net şekilde paylaşmak" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BELEDİYELERDE SU SIKINTISI VAR"

Yavaş, şunları söyledi: "Bugün sabah belediyeye gelirken TGRT'de, haberde CHP'li belediyelerde su kesintileri yaşanıyormuş. Bunun için de fiyatları artmış diye haber yapılmış. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla Elazığ Belediyesi'nde su yok. Konya'da sıkıntı var. Bütün Türkiye'de, bütün belediyelerde su sıkıntı var. Amaç şu: CHP'li belediyeler şehri susuz bıraktı demek. Ve bunun gibi dezenformasyon politikalarını devam ediyor."

MELİH GÖKÇEK'İ ELEŞTİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek'i isim vermeden eleştiren Yavaş, "Ne yazık ki bazı siyasiler bu meseleyi polemik konusu yapıyor. Ankara halkının karşısına çıkacak olmayanlar bu konuda konuşuyor. Kadı defterdar olmuş, eşek mühürdar olmuş" diye konuştu.

"O, televizyonlarda bağıra bağıra konuşan, ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor" diyen Yavaş, "Hiç su tasarrufu yapmamış. Su tasarrufunu hep beraber yapacağız. Bu problem, bütün toplumun problemi hâline geldi. O bağıran, tweet atan siyasi, baktık evinde tam 37 ton kullanıyor aylık. Bir ton dahi tasarruf etmemiş. Muhtemelen bahçesini suluyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...