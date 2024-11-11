Mansur Yavaş'tan suç duyurusu: Adliyeden belge servis ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7 Kasım'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe vererek 'adliyedeki dosyaları kimlerin servis ettiğinin' araştırmasını istedi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Yavaş'ın dilekçesini köşesine taşıdı.

Saymaz'ın aktardığı dilekçeye göre Yavaş, 2019 yılında açılan, tarafı olduğu sahte senet davasındaki belgelerin servis edildiğini belirtti. Yavaş suç duyurusunda, 2019 yılında açılan tarafı olduğu sahte senet davasındaki belgelerin Melih Gökçek’le bağlantılı sosyal medya kullanıcısı Zihni Çakır’a servis edildiğini ileri sürdü.

Yavaş'ın dilekçesi özetle şöyle:

“7.11.2024 tarihinde Twitter üzerinde şahsım aleyhine sözde gazeteci Zihni Çakır tarafından birtakım paylaşımlara konu yapılan bitmiş bir dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin, dosyanın tarafları dışındaki şahıslara ne şekilde, hangi yollarla ve neden servis edildiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

'YARGIYA GÜVENİ YERLE BİR EDİYOR'

Adı geçen şahıs tarafından yapılan paylaşımlar incelendiğinde görülecektir ki bu şahıs paylaşımları ile tabiri caizse ‘Adliye benden sorulur’ havası yaratarak, adliyenin tüm birimlerinde söz sahibiymişçesine bir algı oluşturmaya çalışmakla, gerek şahsımın gerek adliye personeli ve yargı camiasının güvenirliliğini, itibarını ve toplumda yerleşik bir kanaat olan hukuka ve yargı mensuplarına duyulan güveni yerle bir etmektedir.

Bu sebeple savcılığınız nezdinde yürütülmüş ve nihayete erdirilmiş söz konusu dosya içeriğinin sözde gazeteciye kim tarafından, ne şekilde, hangi yollarla ve neden servis edildiğinin tespiti ile dosya içeriğini dosyanın tarafı olmayanlara servis edenlerin ve sosyal medyada paylaşan adı geçen şahsın Türk Ceza Kanunu ile ilgili maddeleri uyarınca hakkında resen suç duyurusunda bulunulmasını arz ve talep ederim.”

MİT İDDİASI DİLEKÇEDE YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "MİT'in içine saraydan birilerinin, 'Aman efendim bir şeyleri araştırın, Ankara Büyükşehir'i de bu işlere karıştırın' diye bir yaklaşımı olduğunu duymuş durumdayım" demiş Yavaş da iddialara ilişkin Ankara Adliyesi'ne dilekçe verdiğini söylemişti.

Yavaş'ın 7 Kasım tarihli dilekçesinde MİT'ten söz edilmiyor.