Mansur Yavaş'tan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili ilk yorum

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin Ankara’da düzenleyeceği UNESCO Buluşması’na katıldı. Yavaş, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a “muhalefet belediyelerini biraz silkeleyin talimatını verdiğine” ilişkin bir soru üzerine Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"DAHA ÖNCE HİÇ KİMSEYİ 'SİLKELEMEMİŞLER'"

''Bu konuda ilk yaptığım basın toplantısında, belediyelerin toplam borcunun yüzde 9’u olduğunu söylemiştim. Yani SGK alacağının yüzde 9’u belediyelere ait. Bunun da yarısı AK Partili belediyelere, yarısı CHP’li belediyelere ait. Örneğin, Ankara’da AK Parti ve MHP’den CHP’ye geçen belediyelerin borcu toplam 2 milyar lira. Daha önce kimseyi 'silkelememişler.' Onların bu şekilde borç yapmalarına izin vermişler. Ancak milli irade bu şekilde tecelli edince görüyoruz ki hala hazmedilememiş. Borçlarımızı ödemeye hazırız. Bir önceki durumu da biliyoruz. Bu sene Cumhurbaşkanı'na da arz etmiştim.

"BELEDİYELERİMİZİN ALACAKLARINA GELİNCE HİÇ SES ÇIKMIYOR"

Kamu bankalarında bütün mevzuatımız olmasına rağmen 5 milyonluk teminat mektubunu dahi vermiyorlardı. İller Bankasından bir kuruş alamadık. Dolayısıyla, bizler de önceki dönemden gelen faizli borçları ödemek için SGK borçlarını ertelemek durumunda kaldık, bu bir. İkincisi, gene basın toplantısında söylemiştim, belediyenin gayrimenkullerini kullanılan kamu kurumları var. Bunların mahsubu için Vergi Dairesi ve SGK ile de zaten görüşüyoruz. Ancak belediyemizin alacakları da var. Belediyelerimizin alacaklarına gelince hiç ses çıkmıyor. Belediyemizin de alacaklarını ödesinler, mahsuplaşalım. Bunlar çözülmeyecek şeyler değil, ancak şu algıyı kesinlikle kabul etmiyorum.

"ASLINDA HALKI 'SİLKELEMEK' İSTİYORLAR"

SGK’nın alacaklarının yüzde 10’u sadece belediyelerden. Aşağı yukarı 1 trilyon lira alacağı var. Bunun yüzde 10’u belediyelerden, yüzde 90’ı kimden? 2006’da çıkan yasa gereği, bunları altı ayda bir açıklamaları gerekiyor. Hangi patrondan alacaklarını almadılar? Hangi patrondan alacaklarını erteliyorlar? Neden onları silkelemiyorlar? Belediyeleri silkelerlerse, istiyorlar ki belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için aslında halkı 'silkelemek' istiyorlar. Bizde hiçbir şey olmaz. Borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım. Takdiri ben artık Ankara halkına bırakıyorum.''

"GİTMELERİNİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMADI"

Son gelişmelerin ardından bazı belediyelerin ülkesine dönmek isteyen Türkiye'deki Suriyelilerin gidiş masraflarını karşılayacaklarına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Yavaş, ''Gördüğümüz kadarıyla yoğun bir gidişi henüz yok ama gitmek isteyenlere tabi ki hepimiz destek oluruz, yardımcı oluruz. Çünkü ülkemizin demografisi tehlike altında. Şimdiye kadar şöyle bir bahane vardı. 'Gittikleri zaman Esad’ın zulmü var', şimdi Esad’ın zulmü falan kalmadığına göre gitmelerinin önünde hiçbir engel kalmadı. Hepimiz gitmeleri yönünde destek olmaya hazırız” diye konuştu.