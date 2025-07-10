Mansur Yavaş'tan tahliye çağrısı: Murat Çalık ölürse bunun adı tasarlayarak cinayettir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı için geldiği CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

ANKA'ya konuşan Mansur Yavaş, sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için tahliye çağrısı yaptı.

Mansur Yavaş, "Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz, bunu ilgililere hatırlatmak isterim. Bu kadar ağır hasta birisi tutuklu tutulamaz. Öldükten sonra yargılayamazsınız, geri de getiremezsiniz. Onun için en azından hemen bırakın. Diğerleri de tutuksuzluk şekilde yargılayın" dedi.

"Adam öldürmedi Murat Çalık" diyen Yavaş, "Son zamanlardaki birkaç büyük operasyonda milyara yakın dolandırıcılık yapanların hepsi dışarıda. Kaldı ki biz arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, açıklamasını, "Murat Çalık ölürse bunun adı tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler" ifadeleriyle sonlandırdı.