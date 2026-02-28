Giriş / Abone Ol
Mansur Yavaş'tan Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın evinden alınarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, “Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan bir belediye başkanının sabahın erken saatlerinde evinden alınması hangi hukuki zorunluluğa dayanıyor?” dedi.

  • 28.02.2026 13:20
  • Giriş: 28.02.2026 13:20
  • Güncelleme: 28.02.2026 13:27
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: Depo Photos

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Çağrıldığında gider, ifadesini verirdi. Evinden alınsa da aynı ifadeyi verir, adliyeye davet edilse de. O halde sormak gerekir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir belediye başkanının sabahın erken saatlerinde evinden alınması hangi hukuki zorunluluğa dayanmaktadır?" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'irtikap' iddiasıyla gözaltına alındı.

Bolu Belediyesinde irtikap iddiası: Tanju Özcan dahil 13 kişi gözaltına alındı

Gözaltına ilişkin CHP kanadından tepkiler gelmeye devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir açıklama yayımladı.

DAVET EDİLİNCE FARKLI, EVİNDEN ALININCA FARKLI BİR İFADE VERMEYECEĞİNE GÖRE OPERASYONUN AMACI NEDİR?

Yavaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan, çağrıldığında gider, ifadesini verirdi. Evinden alınsa da aynı ifadeyi verir, adliyeye davet edilse de. O halde sormak gerekir. Kaçma şüphesi olmayan, delil karartma ihtimali bulunmayan ve görevini kamuoyu önünde sürdüren bir belediye başkanının sabahın erken saatlerinde evinden alınması hangi hukuki zorunluluğa dayanmaktadır? Davet edilince farklı, evinden alınınca farklı bir ifade vermeyeceğine göre bu sabah operasyonunun amacı nedir?

Aynı ifadeyi verecek bir kamu görevlisinin evinden alınmasının hukuki karşılığı nedir? Ceza muhakemesinde esas olan davet usulüdür. Gözaltı ise istisnai bir koruma tedbiridir ve ancak somut ve kaçınılmaz bir zorunluluk halinde başvurulur. Hukuk devletinde tedbirler ölçülü olmak zorundadır. Ölçülülük ilkesinden uzaklaşan uygulamalar, yargı süreçlerini güçlendirmez tam tersine kamu vicdanında soru işaretleri doğurur."

