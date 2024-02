Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a 'et yardımı' göndermesi

ABB Başkanı ve CHP'nin adayı Ankara adayı Mansur Yavaş, Haymana'da konuştu. 'Çılgın projesinin' Ankara halkını zengin etmek olduğunu belirten Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'un yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Keçiören'de 2022 yılının kasım ayında sadece 11 aileye et yardımı yaptığını hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Mansur Yavaş’ın Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu.

Kendisini dinleyen kalabalığa “Demek ki insan seçimde verdiği sözleri tutup hizmet edince böyle karşılanıyormuş” diyerek seslenen Yavaş, "Ne çakar, ne konvoy hiçbirisi yok. Çünkü ben Haymana'ya, hemşehrilerimin yanına geliyorum. Hiçbirini ayırmadım ki niye çekinip de korumalarla, konvoylarla geleceğim. Kardeşlerimin yanına geliyorum, övüne övüne, seve seve geldim” diye konuştu.

“EN BÜYÜK PROJEM ANKARA HALKINI ZENGİN ETMEK”

2019 yılında en büyük projesinin “Ankara halkını zengin etmek” olarak açıkladığını hatırlatan Yavaş, “Benim çılgın projem yok. Benim halkın parasını çöp projelere gömecek param yok. Ben en büyük projeyi Ankara halkını zengin etmek olarak ilan etmiştim. ‘Ankara halkından alacağımı Ankara halkına harcayacağım’ demiştim” ifadelerini kullandı.

“PROJESİ YOK DERLER, BİZİM YAPTIKLARIMIZI TEKRAR EDERLER”

İsim vermeden AKP'nin ABB adayı Turgut Altınok'un kendisi için söylediği “Projesi yok" sözünü eleştiren Yavaş, Ankara’da 32 bin emekliye destek olduklarını belirtti. Yavaş, şunları söyledi:

“Kendi yaşadığı kentteki hiç kimsenin açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına, çocukların yatağa aç girmesine izin vermiyor. But vereceklermiş. Biz et veriyoruz, onlar but verecekmiş. Baktık faaliyet raporları var kendi web sayfalarında yazıyor. Geçen yıl bir ay iki kişiye geçtiğimiz ekim ve kasım ayında da 11 kişiye vermişler. Keçiören'de biz 50 bin kişiye destek oluyoruz, 5 bin tane emekliye destek oluyoruz. Ve şu anda siz belediye başkanısınız. Şimdi niye vermiyorsunuz? Alıştık artık 1 Nisan'dan sonra, 1 Nisan'dan sonra hele bir verdiğiniz oyları görelim diyor. Siz vaat ediyorsunuz. Burada bu icraatı 3 yıldır yapan insan var.”

Mansur Yavaş, Haymana SKM açılışının ardından Gölbaşı ilçesinin Oyaca Mahallesi’ne giderek esnaf ziyaretlerinde bulundu.