Mansur Yavaş'tan Ümit Erkol açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Gözaltı işleminin İzmir'de devam ettiğini vurgulayan Yavaş, "Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi" dedi.

Bu tip uygulamaların ülkeye fayda sağlamayacağını belirten Yavaş, Erkol'un serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

"ÜLKEMİZE DE BİR FAYDA SAĞLAMAZ"

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"İl Başkanımız Ümit Erkol’un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ediyoruz. 1 yılı aşkın süredir devam eden bir soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu gerekçe gösterilerek evinden alındı, gözaltı işlemi de İzmir’de devam ediyor. Oysa kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimali dahi olmayan il başkanımızın ifadesi talimatla Ankara’da alınabilir ya da kendisi davet edilerek ifade verebilirdi. Bu tür uygulamalar hukuka olan güveni zedeler. Kimseye, ülkemize de bir fayda sağlamaz. İl Başkanımızın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz."

Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen kooperatif soruşturmasında kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Erkol'un ifade işlemleri sürüyor.