Mansur Yavaş'tan Zeydan Karalar açıklaması

Ankara Büyüşehir Belediyesi Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararına dair açıklama yaptı.

  • 05.02.2026 20:15
  • Giriş: 05.02.2026 20:15
  • Güncelleme: 05.02.2026 20:19
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyüşehir Belediyesi Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar hakkında Aziz İhsan Aktaş davasından tahliye kararı çıkmasına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararı hepimizi sevindirdi. Geçmiş olsun Başkanım. Darısı, tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarımızın da başına."

