Mansur Yavaş'tan Zeydan Karalar açıklaması

Ankara Büyüşehir Belediyesi Başkanı, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar hakkında Aziz İhsan Aktaş davasından tahliye kararı çıkmasına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararı hepimizi sevindirdi. Geçmiş olsun Başkanım. Darısı, tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarımızın da başına."