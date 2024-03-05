Mansur Yavaş, "Türkiye'de bir ilk" diyerek paylaştı: ABB'nin 5 yıllık raporu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Belediyenin beş yıllık 'Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıkladı. Belediyenin borçları TL bazında yaklaşık 3 milyon artarken dolar bazında ciddi gerileme kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavaş, söz konusu raporun 'Türkiye'de bir ilk' olduğunu belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Belediyenin beş yıllık 'Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu açıkladı. Belediyenin borçları TL bazında yaklaşık 3 milyon artarken dolar bazında ciddi gerileme kaydetti.

Rapora göre 5 yılda ABB, ASKİ ve EGO'nun borçları TL bazında 3 milyon artarken dolar bazında ise 2 milyon 427 binden 568 bine geriledi.

ABB'nin web sitesinde yayınlanan raporda Ankaralı yurttaşlara bir mesaj da ileten Yavaş, şunları ifade etti:

"Bu amaçla Belediyeyi nasıl devir aldık, beş yılda nereye getirdik ve seçimlere hangi koşullarda giriyoruz bütün rakiplerimiz görsün diye şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak Seçim Öncesi Mali Rapor hazırlayarak sizlerin takdirine sunuyoruz.



Yayınladığımız bu “Seçim Öncesi Mali Rapor” ülkemizde bir ilktir. Eksiklikleri olabilir. Her seçim döneminde öneri ve talepler doğrultusunda iyileştirilerek Seçim Öncesi Mali Raporun siyasi hayatımızda kurumsal bir kültür haline geleceğini umuyorum."

"TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Daha önce mal varlığını da açıklayan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bunun bir ilk olduğunu belirterek "Halktan aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna halka vermeye devam edeceğiz" dedi.