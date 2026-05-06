Mansur Yavaş: Üçüncü ücretsiz düğün salonumuzu Demetevler Cemre Parkı’nda hizmete açtık

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocukları ile gazi ve şehit yakınları için ücretsiz düğün salonu uygulamasını genişletti.

Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nın ardından Demetevler Cemre Parkı’ndaki düğün salonu da hizmete açıldı.

Başkent Sosyal Tesisleri bünyesinde hizmet verecek üç düğün salonundan, başvuru koşullarını sağlayan çiftler ücretsiz yararlanabilecek.

ABB’nin açıklamasına göre hizmet kapsamında yalnızca salon tahsisi yapılmayacak. Düğünlerde yemek, içecek ve pasta ikramının yanı sıra canlı müzik, profesyonel sanatçı ve garson hizmeti de sağlanacak. Çiftlere ayrıca 40 dijital fotoğraf ve iki saatlik video çekimi ücretsiz sunulacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen sosyal destek alan aileler ile gazi ve şehit yakınları, başvurularını çevrim içi olarak yapabilecek. Başvuruların mayıs ayı itibarıyla alınmaya başlandığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetti: