Mansur Yavaş Ulus esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ulus esnafını ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus esnafını ziyaret etti ve bölge halkının taleplerini dinledi. Yavaş, tek tek dükkânları gezerken, Ulus Hali’nde devam eden yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak Ulus esnafıyla bir araya gelen Yavaş, sorunları yerinde dinledi.