Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu bugün bir araya gelecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Ankara'da bir araya gelecek.

Yavaş'ın davetiyle gelişen buluşma bugün saat 11.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşecek. İkili, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde birlik ve beraberlik görüntüsü verecek.

İMAMOĞLU'NUN HALK BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçime geri sayım sürerken halk buluşmalarına devam ediyor.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda saat 12.00'de partililere hitap edecek olan İmamoğlu, ''Ankara Buluşması'' öncesinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın davetiyle ABB'de bir araya gelecek.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yavaş'ın makamında saat 11.00'de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş'ın gazetecilere açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmenin ardından Yavaş, İmamoğlu'nu Mamak'taki Ankara buluşmasına uğurlayacak.