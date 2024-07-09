Mansur Yavaş ve Melih Gökçek nikah şahidi oldu
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek, Mehmet Halit Yiğiner ile Feriha Öner'in düğününde damat tarafının nikah şahitliğini beraber üstlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun yeni lideri Mehmet Yiğiner'in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ile Feriha Öner evlendi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın kıydığı nikah töreninde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yan yana görüntülendi.
Yavaş ile Gökçek, damat Mehmet Halit Yiğiner'in nikah şahitliğini üstlendi.
AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise gelinin şahitliğini yaptı.