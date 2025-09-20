Mansur Yavaş ve Vahap Seçer Silivri'de: "Tutuklu arkadaşlarımızın ortak beklentisi adalet"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve tutuklu ilçe başkanlarını ziyaret etti.

Seçer ve Yavaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

"İTHAMLAR SİYASİ"

Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı ve kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin, şöyle konuştu.

"Bugün özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun hedef almadığını söyleyen ve oradaki seçim kurulundakilerin de kendilerini hedef almalarına dair bir şikâyetleri olmadığını söylemesine rağmen böyle bir karar çıktı. Karar biraz azaltılarak çıktı ama sonuçta siyasi yasağı verildi. Ancak Yargıtay kararı söz konusu yani en son kararı Yargıtay verecek.

Zaten Yargıtay'da da o dairede şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı konusunda ve hangi şekilde konuşulduğu güzel şekilde değerlendirilecektir. Bir an evvel tabii bunun değerlendirilip beraatine karar verilmesini bekliyoruz. Hukuktan beklediğimiz odur. Çünkü bizler de belediye başkanıyız. Yaptığımız görevle ilgili inanılmaz böyle hakaretlere maruz kalıyoruz. Ancak bu kadar hakarete rağmen şimdiye kadar bize bu hakaret eden hiç kimseye dava açılmadı. Dolayısıyla biz bu ithamların da siyasi olduğunu düşünüyoruz ve inşallah beraatle sonuçlanacağını düşünüyoruz."

"TEK AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ DÜZLÜĞE ULAŞTIRMAK"

Vahap Seçer de cezaevindeki ziyarette tutuklu belediye başkanlarıyla davalarla ilgili değerlendirmelerini aldıklarını belirterek, "Ortak beklentileri iddianame ve bir an önce adaletin yerini bulması. Herkes doğal olarak suçluluğu sabit olana kadar, ispatlanana kadar masumdur" ifadelerini kullandı.

Seçer, ziyaret ettikleri bir arkadaşlarının "Biz buradan ne zaman çıkacağımızı beklerken dışarıdaki arkadaşlar da acaba bizi ne zaman alacaklar diye endişe içerisindeler" dediğini, bu sözün çok manidar olduğunu vurguladı. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani şaka gibi deriz ya; gerçekten Türkiye'de hukuk sisteminin geldiği nokta bu. Kimsenin bir güvencesi olmadığı. İçeride aylarca, yıllarca kalabileceği; hatta herhangi bir suçu olmayan bir insanın her an tutuklanabileceği endişesi toplumda var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece belediye başkanları değil, partimizin bütünü saldırı altında.

İşte belediye başkanlarımız tutuklananlar; diğer taraftan 'ya benimsin ya kara toprağın'. Hani bir deyim vardır ya; replik vardır ya, Türk filmlerinde. Ya bizim partimize geçersin ya da seni kodese alırız, cezaevine alırız. Bu uygulamalar, bu iddialar ortalıkta dolaşıyor. En son Bayrampaşa Belediye Başkanımız da tutuklandı.

"UMUT EDİYORUZ YARGITAY'DA DOĞRU KARAR ÇIKAR"

Bunlar Türkiye açısından çok olumsuz tablolar ve gelişmeler. Bizim tek amacımız öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir bütün halinde bu saldırılara karşı korumak, savunmak, gücümüzü tahkim etmek ve iktidarla mücadele etmek, halkın desteğiyle Türkiye'yi düzlüğe ulaştırmak. Başka bir çaremiz var mı? Demokratik bir ülkede yaşıyorsak sonuçta bütün dertleri çözecek olan sandıktır.

Ekrem Bey'le ilgili de tabii ki Yargıtay süreci var. Hukuk devletlerinde en son Yargıtay, üst mahkeme, nihai mahkeme... Biz umut ediyoruz 'ahmak' söyleminden dolayı bir insanın ne ceza alması gerektiği ne de hele hele siyasi yasaklı duruma düşmesi gerçekten son derece komik. En basit tabiriyle son derece ironik bir durum. Umut ediyoruz Yargıtay'da doğru karar çıkar, Bizim açımızdan da doğru olan bu. Ekrem Bey bu davadan aklanır."