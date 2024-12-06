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Mansur Yavaş video paylaştı: Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki bazı yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğunu gösteren bir video yayınladı ve "Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin" dedi.

Güncel
  • 06.12.2024 13:21
  • Giriş: 06.12.2024 13:21
  • Güncelleme: 06.12.2024 13:27
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş video paylaştı: Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki bazı merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğuna dair bir video paylaştı.

Şehrin farklı bölgelerinde yürüyen merdivenlerin, düğmelerine basılarak durdurulduğunu belirten Yavaş, şu paylaşımda bulundu:

"Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!"

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