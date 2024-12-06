Mansur Yavaş video paylaştı: Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki bazı yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğunu gösteren bir video yayınladı ve "Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentteki bazı merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğuna dair bir video paylaştı.
Şehrin farklı bölgelerinde yürüyen merdivenlerin, düğmelerine basılarak durdurulduğunu belirten Yavaş, şu paylaşımda bulundu:
"Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!"
Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin! pic.twitter.com/UBKfyELMxg— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 6, 2024