Mansur Yavaş yarın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, yarın Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yarın Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
23 Mart Pazar günü tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ziyaretler sürüyor.
Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nu ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yarın Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada, "Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız. Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza Akpolat, Ahmet Özer’i ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yarın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’la birlikte Silivri Cezaevinde olacağız.— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 25, 2025
Haksız ve hukuksuzca tutuklanan İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mahir Polat, Mehmet Murat Çalık, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Alaattin Köseler, Ümit Özdağ, Rıza…
MUHARREM İNCE DE ZİYARET EDECEK
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 27 Mart Perşembe günü Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.