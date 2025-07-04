Mansur Yavaş: Yeni destek ekiplerimizi İzmir'e göndermek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangınla mücadele kapsamında İzmir’de 4 araç ve 9 itfaiye personelinin aktif görev yaptığını, ayrıca Manisa’da 5 araç ve 8 personelin çalışmalara katıldığını belirtti. Yeni destek ekiplerinin de İzmir’e sevk edilmesi için hazırlıkların sürdüğünü bildiren Yavaş, “Bu mücadele hepimizin görevi” ifadelerini kullandı.

Yavaş, sosyal medya hesabından İzmir’de devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ödemiş Belediye Başkanımız Mustafa Turan’ın 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyerek yaptığı çağrı, felaketin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. İzmir’imiz orman yangınlarıyla boğuşuyor ve o alevler hepimizin yüreğini yakıyor. Bu çığlığı duyuyoruz ve duyurmak da hepimizin sorumluluğu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’de görevde bulunan 4 araç ve 9 itfaiye personelimiz, yangınla mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Manisa’da 5 araç ve 8 personelimiz de sahadaki çalışmalarda aktif olarak yer alıyor. Buna ek olarak, yeni destek ekiplerimizi de İzmir’e göndermek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadele hepimizin görevi."