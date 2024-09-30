Mansur Yavaş, yürüyen merdivenlere yapılan sabotajın görüntülerini paylaştı: İşlem başlatacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kent metrosunda yürüyen merdivenler ile asansörlere kasten zarar verdiği belirlenen kişilerin görüntülerini paylaştı.

"Yasal işlem başlatacağız" diyen Yavaş, "Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli vatandaşlarım,

Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız.

Asansör ve yürüyen merdivenlerde herhangi bir arıza oluşması durumunda 0534 010 19 17 numaralı arıza hattını ya da Başkent 153’ü arayarak bize ulaşabilirsiniz."