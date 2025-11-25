Mansur Yavaş’a soruşturma izni: “Gökçek kulis yapıyor” iddiası

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni verdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş soruşturmasına ilişkin CHP'den ilginç bir iddia geldi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Melih Gökçek ve Osman Gökçek'in soruşturma izni veren müfettişle görüştüklerini ve Yavaş aleyhine kulis yaptıklarını söyledi.

"NE YAPTIĞINIZIN FARKINDAYIZ"

Akdoğan şöyle konuştu:

"Ankara’nın göbeğinden Kızılay’dan soruyorum. Melih Gökçek! Mansur Yavaş soruşturmasına izin veren Teftiş Kurulu’yla görüşüyor musun, görüşüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara çıkıp şov yapıyor. Bakanlıklarda Mansur Yavaş’a soruşturma izni verilsin diye kulis yapıyor mu, yapmıyor mu?

Ankara’nın göbeği Kızılay Meydanı’ndan aslanlar gibi soruyorum. Çünkü ne olduğunu biliyorum. Bu sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz yargıyı ve idareyi etkileme suçunu işliyorsunuz. Hem müfettişler aracılığıyla etkilemeye idareyi hem bakanlıklara gidiyorsunuz hem yargıya gidiyorsunuz. Tek derdiniz elinizdeki siyasi güçle Mansur Bey hakkında yalan yanlış bilgilerin kamuoyunun gündemine gelmesi. Takipçiniziz. İsim isim biliyoruz. Ne yaptığınızın farkındayız."

Gkçek soruşturma izi verildiği gün “Ya benimle ilgili hiçbir alakam olmayan konularda Melih Gökçek’i yargılayın diye dilekçe veren, bas bas bağıran Mansur Yavaş şimdi konuyla ilgisi olmadığını söylüyor. Kendi konusuyla benim konuları birbiriyle karıştırmasın. Konserlerde imzası yok ama haberi olmadığı tek bir konser yok. Konserler için özel kalem müdüründen izin isteniyor, özel kalem müdürü Mansur’un yanına çıkıyor” demişti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Soruşturma konusu olan olaylar arasında olaylar arasında Ankapark, üniversitelere ve hastanelere çorba dağıtılması ile Karabük ve Çankırı mitingleri de yer almıştı.

Bakanlığın izin kararının ardından sosyal medya açıklama yapan Yavaş kararın çifte standart olduğunu söylemişti.

Yavaş, "Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikâyette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir.

Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır.

Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz" demişti.

Yavaş, dün de konuyu Danıştay'a taşımıştı.