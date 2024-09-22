Mansur Yavaş’a yakın isimlerden Arslan, gelen tepkilerin ardından ASKİ Spor’dan istifasını duyurdu

Seçimlerin ardından İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Milletvekili Yüksel Arslan’ın, X hesabında yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP’yi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nu hedef aldığı yorumları yapıldı. “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ olamaz” diye yazan Arslan, isim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için ''Avrupa başkentlerine kapı araladığını” savundu ve ''Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez'' ifadelerini kullandı.

"ARSLAN’IN BU AÇIKLAMALARINI VE YAYINLADIĞI METNİ ONAYLAMIYORUM"

Arslan’ın sert tepkilere neden olan sözlerine ABB Başkanı Mansur Yavaş da tepki gösterdi. Yavaş yine sosyal medyadan, ''Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir” diye yazdı.

"İMAMOĞLU’NU KASTETMEDİM, ASKİ SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’NDAN DA AYRILACAĞIM"

Bir dönem Yavaş’ın özel kalem müdürlüğünü de yapan milletvekili Yüksel Arslan, Yavaş’ın bu tepkisi üzerine ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan, gazeteci Gürkan Hacır’a yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Bu paylaşımdan Mansur Bey’in kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur ağabeye asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.''