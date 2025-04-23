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Mansur Yavaş’tan 23 Nisan mesajı: 105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor

Mansur Yavaş, "105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Güncel
  • 23.04.2025 00:05
  • Giriş: 23.04.2025 00:05
  • Güncelleme: 23.04.2025 00:07
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş’tan 23 Nisan mesajı: 105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan konuşmasının videosunu paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Yavaş paylaşımında şunları kaydetti:

"105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun"

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