Mansur Yavaş’tan "adaylık" açıklaması: Özgür Bey parlıyor, birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın

Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde yaptığı görüşmeyi anlattı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasını hatırlatarak, “Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir” dedi.

"Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın" diyen Yavaş, anket yaptırmadığını ancak MetroPOLL'ün bir anketinde oy oranının yüzde 60 çıktığına işaret etti.

Yavaş, "Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam” ifadelerini kullandı.

Yavaş, “CHP'deki yükselişi ve bunun nereye kadar gideceği" ile ilgili fikrini de açıkladı; “Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor" dedi.

ABB Başkanı Yavaş, Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaretinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Altaylı’nın aktardığına göre, Yavaş, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim” dediği iddiasıyla ilgili konuştu:

“Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum."

“BENİM ADAYLIKTAN SÖZ ETMEM AYIPTIR, TERBİYESİZLİKTİR”

Yavaş, cumhurbaşkanı olma arzusuyla ilgili olarak da, “Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanındayken ben adaylık kelimesini ağzıma almam” dedi.

OPERASYONLARA TEPKİ

CHP’li belediyelere yönelik yürütülen operasyonlarda yapılan tutuklamalara da tepki gösteren Mansur Yavaş, “Namuslu, şerefli, onurlu insanlara iftira atıyorlar. ‘Yargılamayın’ diyen yok ama tutukluluk neyin nesi, nerede görülmüş? İftira atanın iftirası geçerli. Savunanın savunması geçersiz. Bu mu hukuk? Böyle tehdit, şantaj hukuku yok. Belediyelerde hep böyle ihbar olur. İhaleyi kaybeden, işi bozulan ihbar eder. Ben 2019'da göreve başladım. Bir ihbar geldi. Benim 50.000'e yapacağım kapıyı 200.000'e yaptırdılar dedi. Biz de yakaladık dedik. Yalancı çıktı. Hep olur. Bizim hakkımızda da 109 şikâyet oldu. Müfettişler geldi. 10 birinin soruşturması bitti. Aklandık. 8'i sürüyor. Ondan da aklanacağız. Soruştur. Araştır, araştırma diyen yok ama tutuklama olur mu? CHP'li belediyeler denetimden korkmuyor. Zaten sürekli denetleniyoruz” diye konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN MİTİNGLERİ KESİNTİSİZ DEVAM ETMELİ"

CHP lideri Özgür Özel'in mitingleri için de “Devam etmeli. Kesintisiz devam etmeli” diyen Yavaş, “İktidar bundan bu kadar rahatsız oluyorsa demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Bence büyük bir hava getirdi. Korkan, sesini çıkarmayan ama için isyan eden vatandaş oraya geliyor ve kendi söylemek istediklerini söyleyen birini görüyor. Bağırmasa bile kafasını sallıyor. Mitingler çok etkili ve çok önemli” görüşünü aktardı.

Yavaş, Altaylı’nın “CHP'deki yükselişi ve bunun nereye kadar gideceği ile ilgili” fikrini sorması üzerine şunları söyledi:

“Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor.”

Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ayrıca şunları dile getirdi:

“Ben diyorum ki bir yapsın da kim yaparsa yapsın. Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Bir zamanlar Amerika adlı kitapta bir cümle var. Şöyle diyor: ‘Biz Amerikalılar bir sorun ortaya çıkınca masaya oturur sorunu nasıl çözeceğimizi düşünürüz.’ Biz de öyle yapmak zorundayız. Bakın 100 yıllık çile bitiyor diyenlerle karşı karşıyayız. Yok Yeliz’den bahsetmiyorum. Bunların sözde aydın geçineni yazıyor. Bunu bundan kurtulmamız lazım.”

“İKİMİZ DE TAYYİP BEY'DEN AÇIK ARA ÖNDEYİZ”

Yavaş, Altaylı’nın “Bu sözlerinin artık aday olmak istemediği şeklinde yorumlanabileceğini söyleyerek popülaritesinde bir düşüş olup olmadığını” sorması üzerine, “Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama Metropol’ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam” yanıtını verdi.