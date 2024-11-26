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Mansur Yavaş’tan Çayırhan’daki madencilere soba ve yakacak desteği

Çayırhan'da direnen madencilere daha önce çadır, gıda, mobil tuvalet ve mobil internet aracı gönderen Mansur Yavaş, son olarak çelik soba ve yakacak gönderdi.

Çalışma Yaşamı
  • 26.11.2024 14:26
  • Giriş: 26.11.2024 14:26
  • Güncelleme: 26.11.2024 14:30
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş’tan Çayırhan’daki madencilere soba ve yakacak desteği
Fotoğraf: DepoPhotos

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 7’inci gününde devam ediyor.

Soğuk hava ile mücadele eden eylemcilere daha önce çadır, gıda, mobil tuvalet ve mobil internet aracı gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak da çelik soba ve yakacak desteğinde bulundu.

Direnen madenciler Mansur Yavaş’a teşekkürlerini iletti.

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