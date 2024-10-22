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Mansur Yavaş’tan Devlet Bahçeli’ye: “Millet de tarih de bunu affetmez”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına “Millet de tarih de bunu affetmez” diyerek tepki gösterdi.

Güncel
  • 22.10.2024 13:56
  • Giriş: 22.10.2024 13:56
  • Güncelleme: 22.10.2024 13:59
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş’tan Devlet Bahçeli’ye: “Millet de tarih de bunu affetmez”
Fotoğraf: AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez” ifadesini kullandı.

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