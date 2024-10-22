Mansur Yavaş’tan Devlet Bahçeli’ye: “Millet de tarih de bunu affetmez”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına tepki gösterdi.

Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez” ifadesini kullandı.