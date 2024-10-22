Mansur Yavaş’tan Devlet Bahçeli’ye: “Millet de tarih de bunu affetmez”
ABB Başkanı Mansur Yavaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına “Millet de tarih de bunu affetmez” diyerek tepki gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çağrısına tepki gösterdi.
Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir. Millet de tarih de bunu affetmez” ifadesini kullandı.
Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 22, 2024
Ama bunun yolu terörist başının Gazi Meclisimiz çatısı altında konuşturulması asla değildir.
Millet de tarih de bunu affetmez.