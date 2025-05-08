Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek: Kampanya hesabını devretti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X’teki hesabı, gece saatlerinde erişime kapatıldı.

İmamoğlu’nun profiline giren kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaşıyor.

Tutukluluğu boyunca, kamuoyuna mesajlarını X üzerinden ulaştırmayı sürdüren İmamoğlu’nun hesabına gece saat 02.00 sıralarında Türkiye’den erişim engellendi.

Bu gelişme üzerine dikkat çeken bir adım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

Yavaş, seçim döneminde kullandığı kampanya hesabını Ekrem İmamoğlu’nun kullanımına açtığını duyurdu.

Dayanışma amacıyla hesabının profil fotoğrafını da İmamoğlu’nun fotoğrafıyla değiştirdi.

"BU HUKUKSUZLUĞU EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Hesaptan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.

Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır."