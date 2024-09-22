Mansur Yavaş’tan eski İYİ Partili vekile yanıt: "Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir"

Geçen yıl milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Yüksel Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma yarattı.

Söz konusu paylaşım, "CHP'yi hedef aldı" biçiminde yorumlandı. Arslan'a Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yanıt verdi.

“AVRUPA BAŞKENTLERİNDE KAPI ARAYANLAR…”

Arslan, “Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz” ifadeleriyle başladığı paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.”

Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.… — Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) September 22, 2024

MANSUR YAVAŞ’TAN YANIT

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Mansur Yavaş, şunları yazdı:

“Kamuoyunun dikkatine:

Bağımsız milletvekili Sayın Arslan'ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim.

Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır.

Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir.”