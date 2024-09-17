Mansur Yavaş’tan görevi bırakma ve adaylık iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yandaş Milliyet yazarı Zafer Şahin’in ortaya attığı iddialara, X’teki seçim hesabı üzerinden yanıt verdi. Yavaş, söz konusu iddiaları haberleştiren Yeniçağ’a da “Bari siz yapmayın” dedi.

CHP'nin Tüzük Kurultayı, 4-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Kurultay'da konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağına dair kendisine son 1 saat kala haber verildiğini belirterek "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin meselelerine değinmek isterdim ama bir saat önce telefonla 'Siz de konuşsun' denildi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturması ile aylardır sürdürülen fitne ortamına katkı sağlamış olduk" sözleriyle sitem etti.

Yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan yandaş Milliyet yazarı Zafer Şahin ise Yavaş'ın sözlerine ilişkin yazı yazdı.

Şahin, yazısında, Yavaş'ın sözleri için "subliminal veda mesajı" ve 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağının Ankara kulislerinde konuşulduğu iddiasında bulundu.

Yeniçağ gazetesi, yandaş Milliyet yazarı Zafer Şahin'in iddialarını "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP’den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda" başlığıyla haberleştirdi.

Haberin paylaşılmasının ardından Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Yavaş, sosyal medya hesabından, Yeniçağ gazetesinin yayımladığı söz konusu haberi alıntılayarak "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" sözleriyle tepki gösterdi.