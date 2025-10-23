Mansur Yavaş’tan suç duyurusu: Şantajlara boyun eğmeyeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya üzerinden belediye ve belediye bürokratlarına ilişkin birtakım iddialarda bulunan sosyal medya hesaplarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ABB’den yapılan açıklamada “çok yakında belgeler açıklanacak”, “ellerimizde güçlü deliller var” gibi ifadelerle yapılan paylaşımların somut bilgilere dayanmadığı ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada “Defalarca yaptığımız uyarılara ve daha önceki suç duyurularımıza rağmen, bu yalanların ardındaki kişiler hakkında herhangi bir sonuç alınamamıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca sosyal medya paylaşımlarında ismi geçen ANFA Ankara Altınpark Ltd. Şti. ile ilgili olduğu öne sürülen iddiaların soruşturulmasının talep edildiği belirtildi.

ABB’den suç duyurusuna ilişkin yazılı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili elinde bilgi veya belgesi olanların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmesi istendi.

Suç duyurusuna dair yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Son dönemde Ankara Büyükşehir Belediyemiz, iştiraklerimiz ve bürokratlarımız hakkında sosyal medyada yürütülen sistematik dezenformasyon kampanyaları artık yalnızca yalan haber boyutunu aşmış, doğrudan kurum işleyişini hedef alır hale gelmiştir.

Bazı kişiler, aracılar vasıtasıyla şantaj girişiminde bulunmuş, kanunsuz talepleri karşılanmadığı takdirde bu paylaşımlara devam edeceklerini açıkça beyan etmiştir. Bu kişiler ve hesaplarla ilgili şikayette bulunduk.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇTUR"

Kamu kurumunu baskı altına almayı, çalışanlarımızı korkutmayı amaçlayan bu şantaj girişimleri artık yalnızca bir dezenformasyon değil, doğrudan bir suç teşebbüsüne dönüşmüştür. Çalışanlarımız ve aileleri bu sorumsuz davranışlardan elbette etkilenmektedir. Kamu görevlisine hakaret suçtur.

Bu hesaplar tarafından “çok yakında belgeler açıklanacak”, “ellerimizde güçlü deliller var” gibi ifadelerle kamuoyuna servis edilen paylaşımlar, hiçbir somut bilgiye dayanmamasına rağmen kurum içinde tedirginlik yaratmakta; görevini yapan bürokratlarımızı ve çalışanlarımızı zan altında bırakmaktadır.

ANFA İDDİALARININ SAVCILIK TARAFINDAN SORGULANMASI İSTENDİ

Defalarca yaptığımız uyarılara ve daha önceki suç duyurularımıza rağmen, bu yalanların ardındaki kişiler hakkında herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Bu nedenle, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir adım daha ileri gidiyoruz:

Eğer gerçekten iddia ettikleri gibi ellerinde bilgi, belge, kanıt varsa; bunların yargı mercileri tarafından incelenmesini bizzat biz talep ediyoruz.

Bu nedenle dilekçemiz ekinde bulunan ve Başsavcılıkça resen tespit edilecek paylaşımlarda bahsedilen, ANFA Ankara Altınpark Ltd. Şti. ile ilgili olduğu öne sürülen iddiaların soruşturulmasını talep ettik.

"KAMU DAVASI AÇILMASINI İSTEMEK ZORUNLULUK OLDU"

Bir suç tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli yargısal işlemlerin yapılmasını; ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığının ortaya çıkması halinde ise, bu paylaşımları yapan kullanıcıların tespit edilerek haklarında kamu davası açılmasını istemek zorunluluk haline gelmiştir.

Ne yazık ki bu sistematik saldırılar, belediyemiz bünyesindeki çalışanlarımızın motivasyonunu derinden sarsmakta; bazı bürokratlarımız imza atmaktan çekinir hale gelmektedir. Karar alma süreçleri yavaşlamakta, kamu hizmetleri sekteye uğramaktadır.

Bu durum, yalnız kurumlarımızı değil, doğrudan Ankara halkının aldığı hizmetleri de etkilemektedir.

"ELİNDE BİLGİ VE BELGE OLANLAR BAŞSAVCILIĞA BİLDİRSİN"

Kamuoyuna açıkça duyuruyoruz.

Büyükşehir belediyesiyle ilgili elinde bilgi veya belgesi olanlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/246444 hz. Dosyasına bildirsinler.

Bunu yapmayıp ima yoluyla dahi olsa çalışanlarımız hakkında bu tür sosyal medya paylaşımları üzerinden bu yollara başvuranlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.”