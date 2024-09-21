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Mantar toplamaya giden çift ormanda kayboldu

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 17:39
  • Giriş: 21.09.2024 17:39
  • Güncelleme: 21.09.2024 17:39
Kaynak: İHA
Mantar toplamaya giden çift ormanda kayboldu

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde mantar toplamak amacıyla ormana gidip kaybolan çift, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi İkiz Göller mevkisinde meydana geldi. Mantar toplamak amacıyla ormana giden Selami Esen ile eşi Behiye Esen, bir süre ilerledikten sonra yağmurun başlamasıyla beraber yollarını kaybetti.

Ormanda kaybolduklarını 112 ekiplerine bildiren çifti arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, 2 saatin sonunda çifte ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift, Kapaklı’ya getirildi.

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