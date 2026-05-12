Mantar toplamaya gittikten sonra haber alınamayan yurttaşın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün mantar toplamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda Tahsin Özmen'in (65) cansız bedeni Hacı Haydar mevkisindeki ormanda bulundu.

Özmen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özmen'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.