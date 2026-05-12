Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mantar toplamaya gittikten sonra haber alınamayan yurttaşın cansız bedeni bulundu

Mantar toplamaya gittiği bilinen ancak yakınlarının daha sonra haber alamadığı 65 yaşındaki Tahsin Özmen'in cansız bedeni ormanda bulundu.

Yurt
  • 12.05.2026 23:09
  • Giriş: 12.05.2026 23:09
  • Güncelleme: 12.05.2026 23:12
Kaynak: DHA
Mantar toplamaya gittikten sonra haber alınamayan yurttaşın cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: DHA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün mantar toplamaya gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda Tahsin Özmen'in (65) cansız bedeni Hacı Haydar mevkisindeki ormanda  bulundu.

Özmen'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özmen'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol