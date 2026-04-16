Manuel Neuer'den Arda Güler açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih, Real Madrid’i 4-3 yenerek yarı finale çıktı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman ekibi turu 6-4’le geçti. Arda Güler iki gol atarak öne çıktı, Neuer ise maç sonrası genç oyuncunun performansını değerlendirdi.

Deneyimli kaleci, DAZN’a yaptığı açıklamada ilk golde hata yaptığını belirterek topu yanlış kullandığını ifade etti.

Pasının isabetsiz olduğunu ve bunun golde etkili olduğunu söyleyen tecrübeli kaleci Arda Güler’in pozisyonda topa çok iyi hakimiyet sağladığını vurguladı. Neuer, frikik golünde de genç futbolcunun vuruş kalitesinin öne çıktığını dile getirdi.

Neuer, Arda Güler’in güçlü sol ayağı ve teknik becerisinin onu özel bir oyuncu haline getirdiğini de sözlerine ekledi.