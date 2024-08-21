Manuel Neuer, milli takımı bıraktı

Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı.

Milli takım ile ilk maçına 2009'da çıkan 38 yaşındaki file bekçisi, Almanya ile 124 maçta kaleyi korudu.

Neuer, 2014'te Almanya ile Dünya Kupası'nı kazandı.

Böylece Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nın formasını son kez EURO 2024'te İspanya'ya karşı oynanan çeyrek final maçında giymiş oldu.

Turnuvanın ardından Almanya'nın diğer önde gelen futbolcularından Thomas Müller milli takımı, Toni Kroos ise futbolu bırakmıştı.