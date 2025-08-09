Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Balıkesir'in Manyas Gölü'ndeki balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

Manyas ilçesindeki göle gelen bir balıkçı, su yüzeyindeki balık ölülerini görünce durumu Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan'a bildirdi.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

"GÖLÜN YÜZEYİNDE DE ÇOK SAYIDA ÖLÜ BALIK VAR"

Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gökkermeyan, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine Manyas Gölü'ne geldiğinde ölü balıkları görünce adeta şoke olduğunu söyledi.

Balık ölümlerinin nedeninin tahliller sonucu anlaşılacağını anlatan Gökkermeyan, "Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu. Gölün yüzeyinde de çok sayıda ölü balık var. Rüzgarla birlikte bunlar kıyıya vuruyor" dedi.