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Manyas'ta orman yangını

Ajans Haberleri
  • 13.07.2025 18:04
  • Giriş: 13.07.2025 18:04
  • Güncelleme: 13.07.2025 18:04
Kaynak: DHA
Manyas'ta orman yangını

Balıkesir’in Manyas ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manyas ilçesine bağlı kırsal Doğancı Mahallesi’nde tarım arazisinde iddiaya göre balya makinesinin taşa çarpmasıyla çıkan kıvılcım yangına yol açtı.

Alevler kısa sürede ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 68 personelle müdahale ediliyor.

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