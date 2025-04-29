Manzaralar ‘Baktığın Yerde’ sergisinde

Kültür Sanat Servisi

'Baktığın Yerde' başlıklı sergi, Bursa Nilüfer'deki Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu. Manzara anlayışının, nasıl dönüştüğünü araştıran sergi, toplumsal, kültürel ve bireysel deneyimlerin doğal ve kurgulanmış çevreyle bütünleşmesini inceliyor.

Manzara temalı sergide, sanatçılar Murat Akagündüz, Naile Akıncı, Ahu Akgün, Fikret Atay, Eda Gecikmez, Semiha Güler, Sibel Horada, Ekin Kano, Can Küçük, İhsan Oturmak, Huo Rf & Begüm Çalımlı, Barış Can Solak, Cengiz Tekin, Nalan Yırtmaç’ın resim, fotoğraf, video, yerleştirme gibi farklı mecralarda ürettikleri çalışmaları yer alıyor.

Sergide, manzara, görsel bir yansıma olmaktan öte; sosyal ve düşünsel yapıları aktardıkları öznel bir bakış açısıyla ele alınıyor. İzleyiciyi 'seyreden' konumuna yerleştiren sergi, sanatçıların kendi bakış açılarını yansıttıkları işleri ise 'seyredilen' manzaralar olarak sunuyor. Sergi, 27 Temmuz’a kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.