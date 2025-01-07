Maocular bombayla saldırdı

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Hindistan’ın orta kesimindeki Chhattisgarh eyaletinde Maoist isyancılar tarafından düzenlenen bombalı saldırıda en az sekiz polis memuru ve bir sürücü hayatını kaybetti.

Euronews’un haberine göre Hindistan’ın orta ve doğusunda yer alan Chhattisgarh ve komşu eyaletleri, Maoist isyancıların yıllardır süren ayaklanmalarına sahne oluyor.

Maoistler, yoksul Hintli çiftçilere ve topraksız işçilere ülke toprakları üzerinde daha fazla kontrol vermek ve büyük madencilik şirketleri tarafından işletilen mineraller üzerinde daha fazla hak iddia edebilmeleri için mücadele ettiklerini söylüyor.