Maoriler, yerlilerle ilgili antlaşmaya çok tepkili

Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler, hükümetin sunduğu yasa tasarısını, yerli halkla ilgili halihazırdaki ve uygulamayı planladığı politikalarını içeren Waitangi Antlaşması'nı "yeniden yorumladığı" gerekçesiyle protesto ediyor.

Yasa tasarısı, hükümetin Waitangi Antlaşması kapsamında yerli halkların haklarını tanıdığını ancak bu hakların yerli halklardan olmayan kişilerin haklarından farklılık göstermesi halinde bu konunun parlamentoda görüşülerek karara bağlanmasını öngörüyor.

Yerliler ülkenin kuzeyindeki Cape Reinga bölgesinden konvoyla güneye doğru yola çıkarak yasa tasarısını protesto etti. Toitu Te Tiriti adlı aktivist grubun Sözcüsü Eru Kapa-Kingi, ülkenin kuzeyinde başlayan gösterileri çeşitli kentlerde sürdürmeyi planladıklarını ve 19 Kasım'a kadar başkent Wellington'a ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Christopher Luxon ise basına yaptığı açıklamada Yeni Zelandalıların barışçıl gösteri düzenleme hakkı olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde kalabalık bir grubun gelmesini beklediklerini dile getirdi.