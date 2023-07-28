Marangoz atölyesinde çıkan yangın otomobile de sıçradı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, marangoz atölyesine çıkan yangında bir otomobil de hasar görürken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 20.00 sıralarında Çebi Mahallesi 35 sokakta Nihat Ortaya ait marangoz atölyesine bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler yan taraftaki park halinde bulunan 09 H 4621 plakalı otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Marangoz atölyesi ile alevlerin sıçradığı otomobil hasar oluştu. (DHA)