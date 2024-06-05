Maraş halkı Bakanlığa seslendi: Yeni santral için onay vermeyin

Afşin-Elbistan A termik santraline yapılmak istenen 688 MW kapasiteye sahip iki yeni ünite Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan ÇED onayı bekliyor. Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Bakanlığa seslenerek ÇED raporuna onay verilmemesi için çağrıda bulundu.

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin havası en kirli illerinden olan Maraş’ın Afşin ilçesinin Çoğulhan Mahallesi’nde bulunan ve Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan A Termik Santralı’na yeni ünite ekleneceğine dair haberler, yıllardır kirli hava soluyan bölge halkını huzursuz ediyor.

Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na seslenerek Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna onay verilmemesi için çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş’taki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının verilerine göre, yılın 200 günü ulusal limit değerlerin üzerinde hava kirliliğine maruz kalan şehir, yıllık ortalamaya vurulduğunda ise Dünya Sağlık Örgütü limit değerlerinin 5 ila 8 katı kadar kirli hava soluyor. Ayrıca Maraş Türkiye’de hava kirliliğine bağlı en çok ölümün yaşandığı ilk 10 şehir arasında. Halihazırda sekiz üniteye sahip Afşin A ve B santrallerinin hiçbirinde güncel mevzuattaki limit değerleri sağlayacak nitelikte baca gazı arıtma tesisleri bulunmuyor.

YENİSİ DE TEMİZ DEĞİL

1984 yılından beri işletmede olan dört üniteye sahip Afşin A Termik Santrali’nin, kurulduğu yıldan bu yana tek başına 16 bin 530 kişinin erken ölümüne sebep olduğu hesaplandı. Çelikler Holding Afşin Elbistan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin yeni yapmak istediği iki ünitenin en üst düzeyde filtre kullanılsa bile 1900 erken ölüme yol açacağı ortaya koyuldu.

Bölgede yapılmış çeşitli çalışmalar; santrale yakın topraklarda arsenik, kadmiyum, kurşun, çinko, bakır, mangan, molibden ve demir gibi ağır metallerin ve iz elementlerin oranlarında da önemli artışlar olduğunu gösteriyor.

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat, “Afşin-Elbistan’ın bir termik santral daha kaldırabilecek durumda olmadığını dile getirdi: “Halkımız endişeli. 40 yılı aşkın süredir havamızı, suyumuzu, toprağımızı zehirleyen termik santrallere bir yenisinin daha eklenmesi buradaki halk sağlığını hiçe saymaktır. Bilimsel çalışmalar Son 20 yılda buradaki kanser vakalarının 8 kat arttığını gösteriyor. Bu gerçekleri görmezden gelmeden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED başvurusunu geri çevirmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dalkanat sözlerine şöyle devam etti: "50 yıl önceki gibi elektrik üretimi için kömüre mahkum değiliz, enerjide bağımsızlığımızı sağlayacak, ucuz ve temiz seçeneklerimiz var. Örneğin, bugün güneşten elektrik üretmenin maliyeti megavat saat başına 39,1 ABD doları iken yerli kömürden elektrik üretmek megavat saat başına 61,6 ABD dolara mal oluyor. Ayrıca, deprem sonrası toparlanmaya çalışan ilçemiz için çatı ve arazi tipi güneş santralleri istihdam ve kalkınma seçenekleri de sunuyor.

Enerjiyi çok farklı yollardan elde edeceğimiz gibi daha fazla istihdam yaratacağımız imkânlar da oluşturabiliriz. Kaldı ki dünya kömürden çıkmaya hazırlanıyor, biz de ülke olarak söz vermişiz 2053 de tüm kömürlü santralleri kapatacağız demişiz. V. ve VI. Ek ünitelerin çalışma takvimi bu plana göre hiç de uygun gözükmüyor. Çok kısa bir süre sonra kapatmak zorunda kalacağımız bir proje için hem maliyet hem de çevresel kayıplarımız açısından uygun bir yatırım olmayacağı çok açık."