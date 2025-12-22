Maraş Katliamı bir insanlık suçudur

HABER MERKEZİ

Alevi yurttaşlara yönelik 19 -26 Aralık 1978 tarihinde gerçekleşen Maraş Katliamı'nın 47'nci yıldönümünde, birçok kentte anmalar yapıldı. Alevi Dernekleri Platformu ve Bursa Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla Bursa Kent Meydanı’nda açıklama yapıldı. Açıklamayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Bursa Şube Başkanı Kenan Çelik okudu.

Katliamın 47. yılına girerken acının da öfkenin de ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyleyen Çelik, "Maraş katliamı, Koçgiri, Dersim, Çorum, Sivas, Gazi’ ve Ankara’da yaşananlar, Alevi, demokrat, sosyalist toplumunun tamamının ortak hafızasında kapanmamış bir yaradır. Yaşanan her katliamda aynı inkârcı, ayrımcı ve düşmanlaştırışı zihniyetin izlerini görmekteyiz” dedi.

Bugüne kadar katliamın gerçek failleriyle ilgili kapsamlı ve samimi bir hesaplaşma yaşanmadığını; sorumluların büyük bir bölümünün yargı önüne çıkarılmadığını; devletin, olayların üzerini örten karanlığı dağıtma yönünde irade göstermediğini, bazı katillerin MHP tarafından milletvekilliği ile ödüllendirildiğini hatırlatan Çelik, “Bu cezasızlık anlayışı, yalnızca Maraş’ın değil, sonrasında yaşanan pek çok katliamın da zeminini hazırlamış; 12 Eylül askeri darbesine giden sürecin toplumsal altyapısını oluşturmuştur. Alevi toplumu olarak bir kez daha açık ve net biçimde ifade ediyoruz: Maraş Katliamı bir insanlık suçudur. Bu suçla gerçek anlamda yüzleşilmeden, failler ve sorumlular ortaya çıkarılmadan, cezasızlık politikalarına son verilmeden bu ülkede toplumsal barışın kurulması mümkün değildir. Genelkurmay ve ilgili tüm devlet arşivleri derhâl açılmalı; kayıplarımızın mezar yerleri gizlenmemeli, Maraş Katliamı bağımsız ve tarafsız bir şekilde yeniden soruşturulmalıdır” çağrısı yaptı.