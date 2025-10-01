Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller öldü

Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ökkeş (Kenger) Şendiller, geçirdiği kalp ameliyatının ardından Ankara'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Şendiller, asıl soyadı olan Kenger'i Maraş Katliamı davasından sonra değiştirmişti.

ÖKKEŞ (KENGER) ŞENDİLLER KİMDİR?

1980 öncesinde MHP çevresinde örgütlenen Şendiller, Maraş Katliamı'ndan sonra Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nde açılan davada bir numaralı sanık olarak yargılandı. Katliam sırasında sinemaya bombalı saldırı düzenleyerek halkı galeyana getirme suçu isnat edilse de daha sonra beraat etti. Davanın ardından Şendiller soyadını aldı.

İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELİĞİ YAPTI

1991 Türkiye genel seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisinden Maraş milletvekili seçildi. Bu dönemde Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliği yaptı.

Milliyetçi Çalışma Partisi içinde yaşanan ayrılıktan sonra partiden koparak Büyük Birlik Partisi'ne geçti. 1995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisinden İzmir milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. Bu partide istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılında yapılan Alevi Çalıştayı'na davet edilmesi başta Arif Sağ olmak üzere çeşitli sanatçılarca protesto edildi. 2010 yılı Şubat ayında Maraş'ta Ökkeş Şendiller İrtibat Bürosu adlı yeri açarak aktif siyasete döndüğünü açıklamıştı.