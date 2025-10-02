Maraş Katliamı'nın sanığı Ökkeş Şendiller için Meclis'te tören düzenlendi

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Maraş Katliamı'nın sanığı Ökkeş (Kenger) Şendiller için TBMM'de parti temsilcilerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze törenine, Şendiller'in ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Ökkeş Şendiller'in cansız bedeni, yarın Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kahramanmaraş'ta 1956 yılında dünyaya gelen Şendiller, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü bitirdi. 19. Dönem Milletvekili olarak Meclis'e giren Şendiller, Maraş Katliamı'nın bir numaralı sanığıydı. Şendiller, asıl soyadı olan Kenger'i Maraş Katliamı davasından sonra değiştirmişti. Şendiller, 1978’de yargılandığı Maraş Katliamı davasından beraat etmişti.