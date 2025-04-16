Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş Nurhak olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah meydana gelen depremin neden olduğu sarsıntı birçok noktada hissedildi.