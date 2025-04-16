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Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 05:04'te Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.

Güncel
  • 16.04.2025 06:22
  • Giriş: 16.04.2025 06:22
  • Güncelleme: 16.04.2025 06:24
Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş Nurhak olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sabah meydana gelen depremin neden olduğu sarsıntı birçok noktada hissedildi.

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