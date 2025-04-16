Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 05:04'te Maraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş Nurhak olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6.98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Sabah meydana gelen depremin neden olduğu sarsıntı birçok noktada hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-04-16
Saat:05:04:08 TSİ
Enlem:38.02528 N
Boylam:37.53194 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/Rumv6J2THS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi