Maraş'ta 9 kişinin öldürüldüğü okulda müdür ve müdür yardımcıları değiştirilmiş

Kahramanmaraş'ta İsa A.M. tarafından düzenlenen saldırıda 8'i çocuk 1'i öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir ay önce idarecilerin görevden alındığı öğrenildi.

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik dün yaptığı açıklamada, daha önce okuldaki 5 kişinin görev yeri değiştirildiğini ve bu duruma o dönem itiraz ettiklerini söyledi. Çevik, eski müdür yardımcısının saldırganın çantasını aramadan okula almadığını iddia etti.

NOTLARDA USULSÜZLÜK İDDİASI

Gazeteci Edip Üzen okulda yaşanan bu değişikliğin usulsüz not değişikliği nedeniyle yapıldığını iddia etti.

Üzen şunları aktardı:

"2 öğretmen norm fazlası oldukları için başka okula atamaları yapılmış. Bu uygulama Türkiye genelinde yapıldı.

Okul müdürü ve müdür yardımcıları hakkında ise çocukların notlarında usulsüzlük yaptıkları şikayet edilmiş. Şikayetlere bağlı olarak yapılan soruşturma kapsamında ön rapor düzenlenerek okul müdürü ve iki müdür yardımcısının yöneticilik görevleri alınarak öğretmen olarak atamaları yapılmış."