Maraş'ta bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını adliye çıkışında ağır yaraladı

Kahramanmaraş'ta 45 yaşındaki V.K. boşanma davasından çıktıktan sonra evli olduğu D.K.'yi bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan D.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma aşamasında olan D.K. ve V.K., sabah adliyede duruşmaya katıldı. D.K. ertelenen duruşma çıkışı adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken V.K. yanına geldi.

Çıkan tartışmada V.K. çocuğunun önünde D.K.'ye bıçakla saldırdı. D.K. vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Fail V.K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

D.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayın ardından kaçan V.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.