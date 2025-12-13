Maraş'ta bir kadın, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü!
Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Sultan D. isimli kadın yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi.
22 yaşındaki Sultan D. idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı.
Saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, kaçan İ.T.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.