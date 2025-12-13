Giriş / Abone Ol
Maraş'ta bir kadın, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü!

Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Sultan D. isimli kadın yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 13.12.2025 10:06
  • Giriş: 13.12.2025 10:06
  • Güncelleme: 13.12.2025 10:12
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü yaşamını yitirdi.

22 yaşındaki Sultan D. idaresindeki otomobile Tekerek Mahallesi'nde seyir halindeyken İ.T.K. tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda sürücü Sultan D. hayatını kaybetti, saldırgan kaçtı.

Fotoğraf: AA

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kaçan İ.T.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

